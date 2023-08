"Minore capacità di spesa Ceto medio penalizzato"

Non si può parlare di un bilancio definitivo, ma i numeri del momento possono già dare un’immagine della situazione. Le presenze turistiche sul territorio sono calate. Sì, rispetto alle ultime due primavere, ma il termine di paragone non regge: il 2021 e il 2022 sono stati gli anni post Covid, quelli dell’inversione di rotta. "In confronto al 2019 la diminuzione c’è stata, ma non così macroscopica".

A parlare è il direttore di Confocommercio Grosseto, Gabriella Orlando. "Viste le limitazioni causate dalla pandemia – afferma –, nel 2021 e nel 2022 le persone hanno preferito trascorrere le vacanze ‘all’aperto’, con le città d’arte che hanno registrato un calo di turisti. Al contrario, in questo 2023, che può essere definito l’anno del ‘rimbalzo’, i musei e le chiese sono prese d’assalto, con i luoghi di villeggiatura, come il mare o la montagna, che al contrario hanno meno presenze". Ma ci sono anche altri fattori, a incidere.

"Sicuramente – sottolinea Orlando –, a riflettersi sui numeri, la minore capacità di acquisto, che colpisce in maniera preoccupante il ceto medio. Viviamo in un momento caratterizzato da una forte inflazione che produce un incremento dei prezzi che, senza un aumento dei salari, porta alla concentrazione dei consumi, quelli necessari. Chi ha un reddito medio alto, invece, ne avverte meno il peso".

Senza dimenticare il clima. "L’anno scorso già a maggio si sono registrate molte presenze, viste le temperature particolarmente alte. Quest’anno invece il caldo è arrivato a luglio. Con previsioni meteo scoraggianti, le persone scelgono altre mete". Serve allora un’accelerata. "Chi governa, chi ha responsabilità nei confronti della comunità e gli stessi residenti – chiude il direttore – deve dare il la a un cambio di passo, il turismo è un asset che non si può improvvisare. La viabilità, il decoro, la valorizzazione del territorio, sono aspetti da potenziare. La stessa Grosseto può diventare una città ‘turistica’. Perché si vedano risultati nel medio-lungo periodo, nello sviluppo dei turismi è necessaria una pianificazione, una attenta programmazione".

A.G.