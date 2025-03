Minoranza attacca: "Tagli del Governo"

"Ancora una volta il Governo taglia risorse ai Comuni, mettendo in difficoltà i bilanci locali e, di conseguenza, i servizi essenziali per i cittadini. Scarlino perderà oltre 212mila euro nel quinquennio 2025-2029". Inizia così la nota di "Scarlino nel Cuore". "Dopo i recenti finanziamenti per gli impianti sportivi, arriva ora un nuovo sostegno per il ripascimento del litorale, un intervento essenziale per contrastare l’erosione costiera e tutelare le nostre spiagge – aggiunge la minoranza – Ogni anno la Regione garantisce risorse per la difesa della costa, dimostrando un impegno concreto per il nostro territorio. Piuttosto che lamentarsi della regione, i nostri amministratori dovrebbero puntare il dito verso il governo che per l’ennesima volta cala la scure sulle risorse del nostro comune, invece di difendere interessi dei partiti del centrodestra".