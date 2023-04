Minoranza all’attacco "Dove sono le panchine di piazza Garibaldi?"

"E’ primavera, svegliatevi panchine": parafrasando una vecchia canzone, si potrebbe chiedere alla sindaca Travison quando pensa di mettere la parola fine al pasticcio creato oramai un anno fa con il rifacimento del selciato di piazza Garibaldi e la successiva la posa dei nuovi arredi urbani". Lo scrivono i gruppi consiliari "PensiAmo Scarlino", "Per Scarlino" e "Scarlino Insieme". "Alle polemiche iniziali seguirono le dichiarazioni del sindaco Travison che minimizzava l’accaduto prevedendo un aumento di visitatori nel borgo grazie al turismo derivante dalla pubblicità – aggiungono – finché nell’autunno scorso è stato trovato un escamotage per rimuovere i sedili. A causa di inusuali "crepature" per dei manufatti costruiti per stare all’aperto sotto le intemperie, gli stessi sono stati restituiti in riparazione alla ditta fornitrice poco tempo dopo il loro profumato acquisto, pagato tramite il bilancio comunale dei lavori pubblici". Secondo la minoranza c’è dell’altro: "Samo curiosi di sapere se la prossima estate potremo gustare un gelato, leggere un libro o scattare una foto alla statua di Garibaldi (fresca di restauro) comodamente seduti nel largo centrale del paese come succede nel resto d’Italia. Oppure se questa possibilità sarà riservata solo ai frequentatori della locanda che apparecchia sulla piazza e gli altri in piedi, non potendo più sedere nemmeno sui davanzali della biblioteca comunale pensati da un noto architetto scarlinese proprio come panchine alternative, oggi fatti sbarrare con ferri anti-seduta da questa giunta leghista. Quindi tutti in piedi e a bocca asciutta - chiudono – dato che anche la storica cannellina simbolo del luogo è sparita con la nuova pavimentazione senza motivo e senza spiegazione, vittima di un comportamento che sembra quasi punitivo da parte del Comune verso i propri paesani. Consigliamo quanto prima a questa Giunta di terminare "la riqualificazione progressiva e generale del centro storico" com’era nel suo intento quando sono stati comprati ben 15 sedili come scritto in risposta alla nostra interrogazione, nell’auspicio che la soluzione trovata sia a questo giro consona alle direttive della Soprintendenza".