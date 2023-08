Ministra Locatelli a Orbetello, pronta risposta alla Casa di Mario

"La ministra Alessandra Locatelli, visitando la Casa di Mario a Orbetello ha dato un’ulteriore dimostrazione di sensibilità, affidabilità e interesse verso il territorio e le sue strutture. Soprattutto ha dimostrato attenzione e rapidità di azione, visto che ad una settimana dal primo contatto e dalla richiesta di incontro, si è resa disponibile ed è venuta ad incontrare Elena Improta".

E’ quanto sottolineano il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella e la segretaria intercomunale della sezione Colline dell’Albegna Silvia Magi. "Come Lega – dice Pacella – abbiamo lavorato sottotraccia per riuscire a fare incontrare la bella realtà gestita dall’Aps Oltre lo Sguardo con la ministra. Abbiamo evitato proclami e promesse, ma grazie all’azione di Silvia Magi, mia e del commissario regionale Baroncini in pochi giorni siamo riusciti a mettere in contatto la Locatelli e la Improta con la visita alla struttura".

E anche il presidente della Provincia Francesco Limatola, lunedì pomeriggio, ha fatto visita alla Casa di Mario e ha incontrato Elena Improta per comunicarle la sua vicinanza e il suo sostegno al progetto.

"La Casa di Mario è un’esperienza riuscita di co-housing – dice Limatola – nata a Orbetello, grazie all’impegno di una madre coraggio. Ho espresso la mia vicinanza personale e della Provincia a Elena Improta e la volontà di sostenere la battaglia che sta portando avanti. È importante che il territorio nel suo complesso, dai cittadini, alle associazioni alle istituzioni, faccia sentire la propria voce".