Miniere da sfruttare Il Comitato ‘Lido Santini’ "Utilizzare il fotovoltaico"

Lettera aperta del comitato "Lido Santini" inviata al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, agli assessori Monia Monni, Stefania Saccardi, Stefano Baccelli, Leonardo Marras e Alessandra Nardini, al presidente della provincia Francesco Limatola e ai sindaci delle Colline Metallifere, con la proposta di installare impianti fotovoltaici sulle discariche nelle aree minerarie dismesse e difendere il terreno agricolo fertile. "Siamo consapevoli, come comitato "Lido Santini" che per lo sviluppo del sistema fotovoltaico un fattore limitante è la disponibilità di superfici, e bene fanno i sindaci ad opporsi alla costruzione di impianti fotovoltaici che vanno ad occupare il suolo agricolo che produce cibo – si legge nella lettera scritta da Simonetta Noè e Franco Priami –. L’utilizzo di pannelli solari in copertura delle discariche e delle aree minerarie dismesse potrebbe essere un’occasione per contrastare la crisi climatica, creare occupazione e soddisfare il fabbisogno energetico delle comunità che vivono nelle aree un tempo centri dell’industria mineraria. Sono infatti numerose le superfici disponibili a Niccioleta, Fenice Capanne, Boccheggiano che possono accogliere un numero importante di metri quadri di pannelli fotovoltaici per produrre energia".

Dagli incontri che il comitato "Lido Santini" ha avuto con le comunità locali e dalle prime risposte che emergono dal questionario diffuso dal Consiglio di Frazione di Niccioleta agli abitanti, emerge la consapevolezza del ruolo importante che potrebbe avere l’installazione di impianti fotovoltaici sulle discariche minerarie bonificate e ancora da bonificare in vista di un rinnovato uso degli spazi collettivi e dei beni comuni. "In questo senso – proseguono Noè e Priami – , le comunità locali di Niccioleta, Fenice Capanne, Boccheggiano potrebbero svolgere un ruolo strategico in termini di produttori di energia: potrebbero addirittura configurarsi come importanti comunità energetiche che utilizzano le installazioni fotovoltaiche come strumento di rilancio territoriale, rendendo economicamente sostenibili nuove attività produttive localizzate nei paesi dell’entroterra delle Colline Metallifere. E’ appunto con questo spirito basato sulla promozione attiva delle Comunità locali che ci proponiamo di approfondire i temi della partecipazione e della gestione condivisa del patrimonio territoriale".