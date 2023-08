Minienduro a Massa Marittima: Trofeo delle Regioni con 246 piloti

Un esercito di "minienduristi", provenienti da tutta Italia con rispettivo accompagnatori, si ritroveranno nel comune di Massa Marittima questo fine settimana per partecipare alla competizione nazionale "Trofeo delle Regioni di Minienduro", che per la prima volta si svolge nella Città del Balestro e in località Ghirlanda. Si sono iscritti alla gara 246 piloti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni provenienti da 16 Regioni d’Italia, pronti a mettercela tutta per conquistare l’ambito trofeo. Oggi, dopo una intensa giornata dedicata alle verifiche tecniche delle moto, è in programma alle 17, in piazza Giuseppe Garibaldi la cerimonia di presentazione delle 16 rappresentative regionali, con tutti i piloti in gara e i relativi capo delegazione. Parteciperà all’evento anche la Società dei terzieri Massetani con la Compagnia Sbandieratori e Musici di Massa Marittima. La competizione vera e propria si svolgerà il giorno successivo, domani in un’area di proprietà privata in località Ghirlanda.