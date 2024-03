"Mini-reti di teleriscaldamento geotermico o a biomasse"

Nelle zone rurali dove la rete di teleriscaldamento non arriva si sta pensando di realizzare mini-reti di teleriscaldamento a biomasse o geotermico. Una notizia che tocca da vicino chi vive nelle aree rurali del comune. L’obiettivo è di garantire agli abitanti di queste zone non allacciate al teleriscaldamento di raggiungere l’uniformità di trattamento energetico e tariffario e in questi giorni il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse per verificare l’effettivo interesse da parte della popolazione locale. "Il 50% del territorio è costituito da nuclei rurali e case sparse. - afferma Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo - Il Comune ha avviato un percorso per garantire anche a queste famiglie un servizio di riscaldamento assimilabile per efficienza, costi e benefici ambientali, al teleriscaldamento geotermico. Ci siamo appoggiati ad uno studio di ingegneria per censire il territorio in nuclei rurali con l’obiettivo di verificare la possibilità di servire queste aree con mini-reti di teleriscaldamento a cippato o geotermico". Mentre nelle zone dove non ci saranno le condizioni per realizzare le mini-reti il Comune sta valutando comunque la possibilità di fornire combustibile a prezzi fortemente agevolati,. In questa fase si stanno raccogliendo le preadesioni per verificare il numero di cittadini interessati ad allacciarsi alle mini-reti. "La realizzazione delle mini-reti richiede da parte del Comune – conclude Termine – un investimento importante che deve essere motivato da un oggettivo interesse da parte dell’utenza". La manifestazione di interesse deve pervenire al comune entro e non oltre le 12 del prossimo 2 maggio. Il bando e il modulo sono presenti sul sito internet del Comune.