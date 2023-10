Minaccia con un coltello a Grosseto: alcuni minorenni sulle Mura

Ancora atti di violenza nel centro storico di Grosseto. Tre giovani stranieri domenica sera hanno incominciato a creare confusione all’inizio di Corso Carducci, tirandosi anche delle bottiglie addosso per poi salire sulle Mura. E quando si trovavano al Bastione Garibaldi, vicino alla Sala Eden, uno di loro avrebbe tirato fuori un coltello con una lama di otto centimetri minacciando alcuni ragazzi minorenni. I ragazzini, visibilmente scossi, sono scesi dalle Mura e hanno chiesto aiuto ai gestori del negozio di kebab che si trova proprio all’inizio del Corso. Nel frattempo, avvisata da alcuni cittadini, è arrivata sulle Mura una pattuglia dei carabinieri, che ha perquisito il giovane che aveva il coltello. Arma trovata dai carabinieri che l’hanno sequestrata. Una volta che i militari se ne sono andati, l’uomo che aveva il coltello ha minacciato il cameriere del locale del kebab, e lo ha spettato finché non ha finito di lavorare. Ma, fortunatamente, non ci sono stati atti di violenza.