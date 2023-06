Minacce a consigliere Cubano va a processo

"Ti ammazzo. Ora basta". Era una delle minacce che quotidianamente rivolgeva per strada, inseguendolo e insultandolo, ad un consigliere comunale di centrodestra. Nel suo mirino c’è finito anche un altro consigliere che un giorno tentò di difenderlo da questi continui attacchi. L’uomo, di origini cubane di 34 anni, è stato denunciato e il giudice Sergio Compagnucci, all’udienza preliminare, lo ha rinviato a giudizio con l’accusa di stalking, lesioni, con l’aggravante dell’odio razziale, oltre che di porto abusivo d’armi. L’uomo aveva iniziato a tormentare uno dei consiglieri nell’aprile del 2022. Ogni volta che lo incontrava per strada lo ricopriva d’insulti. Una volta lo colpi anche con una spallata, provocandogli una contusione ad un braccio. Una volta lo minaccio di ferirlo con un coltello. Sono stati gli agenti della Digos della questura a svolgere le indagini. Il pm Nuzzo ha chiesto il rinvio a giudizio e ha disposto, su richiesta di Malasoma, la perizia psichiatrica per valutare se il 34enne è in grado di intendere e di volere.