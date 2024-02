"M’illumino di meno" anche alla Asl. Molti gli interventi per ridurre i consumi

"Anche quest’anno la Asl partecipa alla campagna M’illumino di Meno – dice il direttore Antonio D’Urso – perchè credo che le politiche energetiche e le politiche di rispetto delle fonti energetiche siano fondamentali in una grande azienda come la nostra, famosa per la produzione di servizi sanitari ma anche per l’elevato numero di dipendenti e per l’elevato consumo di energia che garantisce il funzionamento degli ospedali". E per dare un piccolo, ma importante segnale, il direttore generale ha scelto di realizzare, a luci spente, la video intervista in cui spiega i motivi dell’adesione alla campagna M’illumino di Meno.

"Ho scelto – conclude D’Urso – di anticipare i tempi la campagna M’illumino di meno scegliendo di fare l’intervista a luci spente. È un piccolo segnale ma credo sia importante". In questi anni sono numerosi gli interventi di efficientamento energetico che la Asl ha messo in atto, attraverso l’installazione di impianti di cogenerazione negli ospedali e di impianti fotovoltaici in ospedali e distretti socio sanitari. Nel piano rientra anche la riqualificazione delle centrali frigorifere che a Grosseto ha comportato una riduzione della potenza impiegata portandola da 663 kW a 166 kW con realizzazione di un’unica centrale e dismissione dei precedenti 56 gruppi frigoriferi (nel 2007) e ulteriore centralizzazione, nel 2017, con installazione di un nuovo gruppo frigorifero da 4 Mwf.