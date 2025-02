M’illumino di meno a Montemassi

Domani luci spente al Castello di Montemassi per tutta la notte, per aderire alla XXI° edizione di "M’illumino di meno", l’iniziativa promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai Radio 2, nell’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto. L’appuntamento nazionale conta sul patrocinio del Parlamento Europeo e della Presidenza della Repubblica. "M’illumino di meno" è la ’Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’ ideata nel 2005 da Rai Radio2 con la trasmissione Caterpillar e si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

"Il Comune di Roccastrada – dice l’assessore all’Ambiente, Emiliano Rabazzi – rinnova la sua adesione per sensibilizzare i cittadini su consumi e risparmio energetici attraverso lo spegnimento simbolico dell’illuminazione pubblica".