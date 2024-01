"Mille occhi sulla città". Santa Fiora, controlli rafforzati

È stato stipulato, nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il protocollo d’intesa "Mille occhi sulla città" tra la prefettura e il comune di Santa Fiora. All’incontro, coordinato dal prefetto Paola Berardino, hanno partecipato il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi, la provincia di Grosseto, i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti degli istituti di vigilanza aderenti all’iniziativa, Rangers Srl e e Vigili giurati Spa. L’accordo mira a valorizzare i compiti di osservazione delle guardie particolari giurate, attraverso l’attivazione di un sistema di collaborazione informativa tra le centrali operative degli istituti di vigilanza e quelle delle forze dell’ordine e delle polizie locali, allo scopo di segnalare situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, comprese quelle relative a fattori ambientali e di degrado che incidono sulla sicurezza urbana. Secondo l’intesa, la prefettura si occuperà di promuovere lo svolgimento di attività formative, con il supporto di personale delle forze dell’ordine e delle polizie locali, in favore delle guardie particolari giurate. Il confronto e il dialogo permetteranno lo sviluppo di percorsi di crescita professionale e consapevolezza sulle responsabilità e sull’importanza dei compiti assegnati al personale di vigilanza. La sottoscrizione del protocollo costituisce un’importante e ulteriore conferma dello spirito di coesione interistituzionale e di proficua collaborazione con il settore della vigilanza, per una sempre più efficace azione corale che consenta la serena fruizione degli spazi urbani e la tutela delle condizioni di sicurezza delle comunità territoriali. Nel corso della riunione è stato anche concordato di proseguire con una linea di intervento basata su una costante azione preventiva da attuarsi con l’intensificazione del controllo del territorio, incrementando la sinergia esistente tra forze dell’ordine, polizia municipale e polizia provinciale in un proficuo gioco di squadra, capace di elevare il livello di percezione di sicurezza delle collettività locali. Infine, nell’ottica di valorizzazione di percorsi sicurezza integrata, nelle prossime settimane si andrà a promuovere il coinvolgimento di cittadini e operatori economici attraverso i controlli di vicinato, per condurre un’azione a 360° per la sicurezza del territorio.