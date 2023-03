Mille ettari all’asta per giovani agricoltori

Nuove opportunità per gli under 41 che vogliono diventare imprenditori agricoli. Si è aperta infatti la sesta edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (Bta). In Toscana ci sono 44 appezzamenti per un totale di oltre 2500 ettari così divisi: 1 nella provincia di Massa-Carrara di 7,56 ettari; 4 nella provincia di Pistoia per un totale di 18,31 ettari; 3 nella provincia di Pisa per un totale di 74,15 ettari; 1 nella provincia di Firenze di 358,02 ettari; 1 nella provincia di Livorno per 18,09 ettari; 7 nella provincia di Siena per un totale di 222,85 ettari; 5 nella provincia di Arezzo per un totale di 821,26 ettari e 23 nella provincia di Grosseto per un totale di 992 ,80 ettari, ovvero quasi mille ettari. "Una opportunità per i giovani che vogliono dedicarsi a uno dei mestieri più belli – dice la vicepresidente della Regione e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi –. Ci auguriamo che i terreni messi in vendita vengano acquistati tutti e molti giovani possano affermarsi con nuove aziende agricole".