Milan Slijepčević per lo "Scriabin"

Oggi alle 17.30 al Polo culturale Le Clarisse torna la rassegna "Scriabin Concert Series". Stavolta sarà il pianista Milan Slijepčević (nella foto) ad allietare la platea con musiche di Schumann, Debussy, Scriabin e Prokofiev. L’appuntamento dell’associazione "Scriabin", presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura.

L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351 439 7974.

Milan Slijepčević, nato in Serbia nel 2000, inizia a suonare il pianoforte nella classe della professoressa Melita Mironović. Dal 2010 in poi ha vinto numerosi premi a livello nazionale e internazionale e ha partecipato a numerosi concerti. Consegue la laurea all’Accademia delle arti di Novi Sad, in Serbia, dove vince il premio come "Miglior studente della generazione nel campo dell’arte" e grazie al programma Erasmus student exchange studia al conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste.