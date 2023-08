"Migrazione al Cloud a Grosseto: opportunità per la Sanità Digitale"

Quasi due milioni. Sono le risorse che la Regione mette a disposizione dell’Asl Sud Est per i progetti mirati alla sanità digitale. "L’azione principale del progetto è quella di favorire la migrazione di applicazioni software e dati aziendali – inizia Luigi Spanu, ingegnere responsabile della transizione digitale – verso due direttrici, verso nuovi sistemi con lo scopo di accrescere le prestazioni di sicurezza (anche in termini di cybersecurity), resilienza, migliorare l’efficienza energetica delle infrastrutture Ict e la sostenibilità ambientale. Le direttrici individuate per i nuovi sistemi sono il data center regionale Sct (Sistema cloud toscano) ed il Polo strategico nazionale (Psn). Mentre i vecchi data center meno efficienti e meno sicuri verranno progressivamente dismessi. Questo progetto rappresenta un’occasione straordinaria per realizzare il consolidamento dei sistemi applicativi con evidenti benefici anche dal punto di vista dei processi di servizio, dell’organizzazione e delle procedure operative. Grazie all’adozione dei nuovi sistemi potranno infatti essere avviate a convergenza le differenti modalità operative nelle diverse aree della nostra azienda". Spanu prosegue: "In particolare i servizi in cloud forniranno i principali fattori abilitanti per Telemedicina, per consentire ai pazienti di consultare i medici a distanza, riducendo i tempi di attesa e aumentando l’accesso alle cure, specialmente nelle aree remote. Questo approccio è particolarmente utile per visite di follow-up, consulenze specialistiche e monitoraggio delle condizioni croniche, gestione delle cure a domicilio, i servizi in cloud consentono il monitoraggio in remoto dei pazienti attraverso dispositivi medici connessi. Infine condivisione delle informazioni tra operatori. In definitiva, l’adozione strategica delle tecnologie digitali e dei servizi in cloud può ottimizzare l’erogazione delle cure sanitarie, migliorare l’accessibilità e la qualità delle cure e favorire una maggiore collaborazione tra pazienti e fornitori di assistenza sanitaria".