"Miglioramento energetico subito"

Il consiglio generale dell’Ance Grosseto ha incontrato gli onorevoli Marco Simiani, Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci. Durante l’incontro sono stati approfonditi alcuni dei temi più attuali e di specifico interesse per la categoria dei costruttori edili. Particolare attenzione ha richiesto la valutazione del nuovo Codice degli Appalti. I dirigenti dell’Ance Grosseto hanno sottoposto all’attenzione dei parlamentari la tematica dei rifiuti. L’Associazione ha confermato che "persistono ancora forti criticità nella cessione dei crediti derivanti dai bonus edilizi e ha invitato i parlamentari a recepire alcune indicazioni tecniche ed operative che l’Ance ha più volte sottoposto all’attenzione della VIII Commissione – ha detto il direttore Mauro Carri – Interessante è stato il confronto in merito alla recente Direttiva dell’Unione Europea che prevede entro il 2030 un miglioramento energetico del patrimonio immobiliare del Paese. Questa Direttiva potrebbe rappresentare una importante opportunità per la riqualificazione degli immobili, ma sarà indispensabile una politica strutturale di lungo periodo, – chiude Carri – insieme a risorse adeguate per le famiglie, che nel nostro Paese sono la maggioranza".