"Metamorfosi" a Orbetello: il Casale Giannella ospita il recital di Valentina Lombardo

Il Casale della Giannella (oasi del Wwf di Albinia) è pronto a trasformarsi in originale palcoscenico per ospitare "Metamorfosi", il piano recital di Valentina Lombardo che andrà in scena oggi alle 21.30 all’interno dell’Orbetello Piano Festival e che trae ispirazione dal romanzo "La Metamorfosi" di Franz Kafka. Pianista concertista, compositrice, didatta, Valentina Lombardo è direttore artistico di Fondazione Omi e di Associazione Culturale Atria. Si avvicina al pianoforte a soli 4 anni, dimostrando fin da subito innate doti musicali che la portano, solo qualche anno più tardi, a vincere il secondo premio al XIII Concorso Pianistico "Città di Genova". Diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio Verdi di Torino, successivamente consegue la Laurea di Secondo Livello e si perfeziona presso l’Ecole Normal A.Cortot di Parigi) frequentando il "Cours Professionnel Superieur" nella classe del maestro Nelson Delle-Vigne Fabbri. Annovera tra i suoi insegnanti musicisti di fama internazionale, quali Massimiliano Damerini, Malcolm Bilson, Herni Barda, Temenuschka Vesselinova, Pietro De Maria, Andrea Lucchesini. Vincitrice di numerosi concorsi e borse di studio internazionali, si aggiudica nel 2009 il primo premio assoluto al Concorso Pianistico "Città di Ozegna". Svolge una regolare attività concertistica e discografica, sia come solista che in formazioni cameristiche, in Francia, Italia e Belgio. Il suo repertorio, ampio ed eclettico, spazia dal barocco alla musica moderna, con particolare attenzione all’Impressionismo francese. Dimostra inoltre uno spiccato interesse per la musica contemporanea; è stata infatti protagonista di numerose prime esecuzioni di H.Legrand, A.Bellandi e P.Shroeder ed ha collaborato stabilmente con il compositore italiano Carlo Francesco Defranceschi, di cui ha inciso l’integrale delle opere per pianoforte per l’etichetta discografica Valle Giovanni Edizioni Musicali. Nel 2023 è in uscita il primo album costituito interamente da sue composizioni originali.