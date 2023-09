"Metamorfosi" a Follonica. Presentata la stagione teatrale

Si intitola "Metamorfosi" la stagione del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, promossa dal Comune e realizzata da Ad Arte Spettacoli. Un cartellone, al via giovedì 2 novembre, che si muove in continuità con il lavoro avviato dal compianto Eugenio Allegri, mettendo al centro della programmazione il teatro nella sua funzione culturale e sociale. Sono nove gli spettacoli della stagione, che vanno dal teatro classico a quello civile, passando per la danza e il teatro dell’assurdo. Oltre ai nove appuntamenti con la stagione teatrale, anche quest’anno, saranno proposti quattro spettacoli per la rassegna "Altri percorsi", dedicata alle nuove strade del teatro contemporaneo italiano, e quattro incontri pensati per le famiglie e i ragazzi. "Con grande soddisfazione – spiegano il sindaco di Follonica Andrea Benini e l’assessore alla Cultura Barbara Catalani - inauguriamo la stagione teatrale 2023-2024. Abbiamo cercato di andare avanti nel solco del lavoro iniziato e portato avanti con passione e bravura da Eugenio Allegri. Anche quest’anno abbiamo in cartellone spettacoli di grande qualità, pensati per un pubblico vasto e di tutte le età". Si inizia con Marco Paolini, che inaugura la stagione con lo spettacolo "Antenati – The Grave Party" per arrivare ai classici come "L’Avaro" di Molière portato in scena il 26 gennaio da Ugo Dighero; si spazia da Umberto Orsini, interprete di "Le memorie di Ivan Karamazov", tratto dal romanzo di Dostoevskij (10 aprile) a "Ferdinando" (il 30 novembre) uno dei capolavori del drammaturgo; senza dimenticare il lavoro di compagnie più giovani come "I Gordi", che con "Pandora" (15 febbraio) porteranno in scena uno spettacolo dinamico e provocatorio, o Vuccirìa Teatro che il 22 marzo presenta "Immacolata concezione". Ci sarà la danza, con "Cultus" (15 dicembre) della compagnia Zappalà Danza passando dal teatro dell’assurdo con i comici Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che si cimenteranno in un classico di Ionesco "Delirio a due" (8 marzo), per arrivare al teatro di impegno civile con lo spettacolo che chiude la stagione il 19 aprile "Nel tempo che ci resta", di César Brie, dedicato alle figure dei giudici Borsellino e Falcone.