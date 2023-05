Messe a dimora tutte le piante che abbelliranno i boschi urbani

Nuovi cambiamenti anche all’ingresso della città, con l’arrivo del "Central Park" di Grosseto. "Stiamo parlando del vecchio Parco del Diversivo – esordisce l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi –. Hanno messo a dimora quasi tutte le piante dei boschi urbani, sia nel lato di via Senese che in quello di via Aurelia Nord che sono gli estremi del parco. Nel primo lotto, già provvisto di recinzione, stanno proseguendo, a ritmi regolari, i lavori di realizzazione dei vari percorsi sia pedonali che ciclabili. Sarà un parco adatto e accessibile a tutti. Comunque questi lavori stanno procedendo senza intoppi. Nel frattempo dobbiamo ancora trovare la ditta che si occuperà dei lavori del secondo lotto, che, anche in questo caso, sarà selezionata da un bando di gara. Comunque i lavori stanno procedendo bene e prevediamo che il parco venga completato entro i tempi previsti se non addirittura prima".

Vanno verso la conclusione, invece, i lavori in via Senese: "Siamo al 80% dei lavori. Tutto sta procedendo regolarmente e correttamente senza troppi problemi. Per ora, nonostante sia una zona all’ingresso della città molto trafficata e piena di incroci, vista anche la presenza dell’ospedale, non ci sono stati troppi intoppi. I lavori dovrebbero finire entro i primi di luglio. Quindi rimangono circa un paio di mesi al termine di questi lavori. In dettaglio, stanno realizzando due rotonde, poi stanno mettendo in sicurezza l’attraversamento ciclabile e infine stanno realizzando le isole per la fermata, sia in entrata che in uscita, degli autobus. Abbiamo fatto – conclude l’assessore Ginanneschi – questo intervento per migliorare lo scorrimento del traffico, necessario, in quella zona".