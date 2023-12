Messa in ospedale del vescovo e saluto ai pazienti

Come ogni anno, nei giorni immediatamente precedenti il Natale, il vescovo Giovanni Roncari ha concelebrato la santa messa in suffragio dei ricoverati nell’ospedale "San Giovanni di Dio". Il vescovo ha poi fatto visita alle persone nelle singole corsie facendo loro gli augurio di pronta guarigione. Presenti i diaconi, i parroci della zona e don Antonio, cappellano del nosocomio cittadino.

Ha presenziato alla cerimonia religiosa il direttore sanitario di zona, Massimo Forti, unitamente al personale della Direzione amministrativa dell’ospedale lagunare. Presenti anche primari, caposala e personale infermieristico.

Sono intervenute rappresentanze delle associazioni di volontariato impegnate in vari servizi all’interno dell’ospedale.

La liturgia che viene rinnovata ogni anno, è un momento importante per chi, per lavoro o per necessità, deve frequentare l’ospedale. Il vescovo Giovanni ha ricordato nell’omelia che anche lui è stato ricoverato in questa struttura ed ha rinnovato i suoi ringraziamenti al personale per la professionalità e l’empatia ricevuta.

"Il personale ospedaliero – ha detto il vescovo – impegna tutto il suo sapere senza riserve, anche se in modo silenzioso e non appariscente. A loro va il nostro ringraziamento".

La visita pre natalizia del vescovo è ormai una ricorrenza molto importante e soprattutto sentita sia dai pazienti, che dal personale medico ed infermieristico di Orbetello.

Michele Casalini