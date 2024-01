Via al mercato libero, i consigli di Confconsumatori: "Risparmi garantiti ma sarà una giungla"

Grosseto, 12 gennaio 2024 – La data da segnare con il circoletto rosso è già passata: mercoledì è scaduto il termine, per chi ancora è nel mercato tutelato del gas, per effettuare la scelta di un nuovo fornitore sul mercato libero. Ecco, allora, una guida sul passaggio, tra dubbi e risparmi, fatta da Marco Festelli, presidente di Confconsumatori che dà una serie di risposte esaustive su come districarsi nella nuova giungla di telefonate, offerte e corsa ad accaparrarsi più clienti possibile.

Come facciamo a sapere se la nostra fornitura di gas è con il mercato tutelato o libero?

"Ogni famiglia dovrebbe già sapere se è rimasta col fornitore di maggiore tutela oppure se è già passata (in precedenza) al mercato libero. Tuttavia nell’ultima fattura occorre controllare che nella tariffa applicata sia scritto (normalmente sin dalla prima pagina) fornitura in maggior tutela o equivalente"

E’ possibile rimanere col mercato tutelato?

"Non esiste più il mercato tutelato quindi automaticamente tutte le utenze stanno passando, all’offerta placet che il fornitore attuale dovrà applicare ovvero con le condizioni economiche (prezzo) che sono liberamente decise dal venditore e rinnovate ogni 12 mesi. Ci sono diverse condizioni: la struttura di prezzo è stabilita dall’Autorità Arera e inderogabile, le condizioni contrattuali (ad esempio garanzie, rateizzazione) sono stabilite dall’Autorità. L’uniformità della struttura di prezzo e delle condizioni contrattuali e l’esclusione di ogni servizio aggiuntivo rispetto alla fornitura di gas naturale rendono le offerte Placet facilmente confrontabili tra di loro. Quindi da oggi tutte le utenze, non in precedenza sul mercato libero, sono regolate dall’offerta placet del fornitore attuale ed è possibile in qualsiasi momento cambiare tariffa con lo stesso fornitore passando al pieno mercato libero oppure scegliere un gestore diverso. La maggior tutela è, nella sostanza, sostituita per alcune categorie precise dalla tariffa utenze vulnerabilità".

Com’è possibile passare al mercato libero?

"Praticamente il passaggio è automatico, tutte le utenza in precedenza maggior tutela (eccetto quelle vulnerabili) sono oggi ad offerta placet, modificabile in qualsiasi momento per tariffa e fornitura".

Se siamo nel mercato tutelato e non facciamo nulla, che succede?

"Niente. L’utente è automaticamente nell’offerta placet del proprio gestore".

Si pagherà di più col mercato libero?

"Difficile dare una risposta certa, attualmente il mercato libero è mediamente e leggermente più economico del tutelato, ma ogni posizione individuale va valutata precisamente sulla base delle abitudini, grandezza della casa, utilizzo e numero dei familiari. La cosa certa è che sarà una giungla".

Come si fa a capire se qualcuno tenta una truffa?

"Il mercato del gas è stato connotato negli ultimi danni da una serie di comportamenti poco lodevoli da parte delle società e loro collaboratori che vendono il servizio gas/luce. Spesso ci sono contratti mai firmati, mai voluti o con firme false o assenti, questi casi è semplice disconoscere il contratto (semmai anche con denuncia per truffa all’autorità giudiziaria) ma meglio se assistiti dagli sportelli Confconsumatori o di altra associazione di consumatori riconosciuta. Le associazioni di consumatori hanno chiesto quasi all’unanimità al Governo di sospendere o fortemente limitare il telemarketing e teleselling per questi contratti".