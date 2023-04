Mercato immobiliare con due volti Paesi che piacciono più ai turisti e altri nel cuore di chi ci abita

Il mercato immobiliare sull’Amiata è in movimento. A ricordarlo, in un articolo di alcuni giorni fa su La Nazione, sono stati i titolari di agenzie immobiliari, Luigi Anselmi e Alessandro Bramerini che hanno il polso della situazione. Hanno anche ricordato alcune tendenze, la più interessante segnata da Bramerini, per Arcidosso e Santa Fiora, è una nuova riscoperta delle abitazioni del centri storici, queste però vissute come seconde case. L’Amiata come luogo dove trascorrere settimane in relax è una formula che sta funzionando, ma più che di Amiata si dovrebbe parlare di Arcidosso e Santa Fiora, non ad esempio di Castel del Piano che comunque, grazie al suo tessuto artigianale e produttivo, continua ad essere interessante invece per i cittadini amiatini che vogliono comprare una prima casa. Indubbiamente gli investimenti che le amministrazioni comunali di Arcidosso e Santa Fiora hanno realizzato per rendere maggiormente fruibili e turisticamente appetibili i relativi centri storici, stanno contribuendo alla riscoperta di cui parlava soprattutto Bramerini, ma Luciano Giglioni, vicesindaco di Castel del Piano, dice che non è solo una questione di investimenti ma di attrazione.

"Su questo tema mi sento chiamato in causa – dice Giglioni –. Anche noi come amministrazione siamo intervenuti con operazioni di riqualificazione del cento storico. Abbiamo investito 900mila euro su piazza Bellavista, per mettere in sicurezza i movimenti franosi, siamo intervenuti sul cinema teatro, che si trova nel cuore del Poggio e che è un locale che qualifica la parte vecchia del paese. In più entro l’estate saranno rinnovati gli arredi urbani di piazza Bellavista. L’ultimo intervento che rimarrebbe sarebbe quello relativo al rifacimento della pavimentazione ma è molto oneroso e non è al momento previsto. Il resto, a partire dall’estetica e dall’ordine, molto fa chi i luoghi li vive. Ad oggi il centro storico di Castel del Piano è vissuto, per lo più, da anziani, cittadini che tornano solo nei mesi estivi, e famiglie di cittadini extracomunitari". Poi Giglioni tocca un altro argomento: "Il mercato immobiliare è legato al trend demografico e anche su questo ultimo direi che Castel del Piano sta rispondendo bene – conclude –. Dai recenti dati Istat il nostro comune dimostra di avere una popolazione stabile con gli anni passati".