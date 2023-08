Mercato anche a Ferragosto ad Arcidosso: scopri uno dei borghi più belli della Toscana

Ad Arcidosso il mercato settimanale è in programma ogni martedì e la buona notizia per i commercianti ambulanti è che anche in occasione della giornata di Ferragosto potranno allestire i loro banchi.

Fiva Confcommercio Grosseto, il sindacato dei commercianti ambulanti e su aree pubbliche della provincia di Grosseto, ricorda infatti che il prossimo martedì il mercato settimanale di Arcidosso si terrà regolarmente. Questo è il risultato di un proficuo confronto tra l’associazione di categoria, gli operatori commerciali e l’amministrazione comunale di Arcidosso che ha accolto le istanze rappresentate da Fiva Confcommercio relativamente al diritto degli ambulanti di poter esercitare la propria attività commerciale anche in un giorno di festa così importante per tutta l’area dell’Amiata.

Sicuramente in queste settimane centrali di agosto anche la cittadina di Arcidosso vede aumentare il numero degli abitanti grazie a turisti italiani e stranieri che hanno scelto l’Amiata come meta di vacanza.

Fiva Confcommercio Grosseto, quindi, "ringrazia il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini e la Proloco di Arcidosso per aver compreso le ragioni illustrate e invita tutti a cogliere l’occasione del mercato settimanale di Arcidosso del 15 agosto per trascorrere una intera giornata alla scoperta di uno dei borghi più belli della Toscana".