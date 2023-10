Mercatino dei Ragazzi al top. I "baby commercianti" hanno raccolto 74.900 euro

Grosseto, 3 ottobre 2023 – L’edizione 2023 del "Mercatino dei Ragazzi", organizzato come sempre dal Comitato per la Vita, è stato davvero un grande successo. E a dirlo sono le cifre ottenuta quest’anno dalla manifestazione. Cifre davvero importanti: i banchini allestiti da parte dei bambini sono stati 121, mentre gli iscritti all’iniziativa sono stati 440. L’incasso, davvero importante, è stato di 74.900 euro (e nel conto è stato calcolato anche l’incasso del Mercatino dei Ragazzi di Paganico che si è svolto per la trentesima edizione la domenica precedente, ovvero il 24 settembre).

Una cifra davvero importante che praticamente copre quasi tutto l’importo necessario per l’acquisto di un sofisticato software per migliorare le cure radioterapiche, che è appunto di 85.000 euro. E l’importante macchinario, una volta acquistato, sarà donato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

"Il Mercatino dei Ragazzi è l’evento di solidarietà più significativo nella città di Grosseto. Per ben quarant’anni, il Comitato per la Vita ha saputo organizzare con successo questa straordinaria manifestazione, in cui numerosi bambini svuotano le loro case per vendere oggetti di ogni tipo. Il ricavato di questo evento è stato costantemente devoluto all’Ospedale della Misericordia di Grosseto, contribuendo in modo tangibile alla comunità – è quanto dichiara Marco Simiani, deputato del Partito Democratico –. È fondamentale esprimere la nostra profonda gratitudine a coloro che, anno dopo anno, dedicano il loro impegno e tempo per organizzare questo straordinario appuntamento. Grazie alla loro dedizione, il Mercatino dei Ragazzi non solo rappresenta un momento di divertimento per i giovani venditori, ma anche un atto di generosità che ha un impatto positivo sulla salute e il benessere della comunità".

"Questo evento conclude Marco Simiani – non solo riflette l’unità e la solidarietà della città, ma dimostra quanto sia potente la volontà collettiva nel fare del bene. È una testimonianza del potere della comunità di Grosseto nel fare la differenza attraverso gesti di amore e supporto". Soddisfatto il presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti: "Un risultato importante che è frutto fodamentalmente della sensibilità e generosità dei nostri ragazzi".