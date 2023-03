Meq, sabato l’inaugurazione del mercato

Sabato il nuovo mercato Meq di Follonica verrà inaugurato ufficialmente e verranno svelate tutte le sue novità, prima tra tutte la grande struttura modulare, che servirà per le degustazioni, gli show cooking e i corsi di cucina. Il progetto di rivisitazione e ristrutturazione del mercato coperto ha preso avvio nel 2019, a seguito di ripetuti incontri tra l’Amministrazione comunale, gli operatori e le operatrici, e il Consorzio del Mercato Coperto nella sua totalità. Proprio da questi incontri è emersa la volontà di un rilancio complessivo della vecchia struttura, ormai avviata ad una irreversibile crisi che ne avrebbe determinato, col passare del tempo, la probabile chiusura. L’idea-progetto, legata quindi alla valorizzazione del Mercato tramite i prodotti tipici e di qualità della enogastronomia locale, è stata quella di immaginarlo come attrattore turistico del centro città, al quale si sarebbero dovuti legare eventi e interventi tesi a favorire il mercato come luogo di incontro delle persone e di promozione dei prodotti del territorio. Il filo conduttore per realizzare questo obiettivo è quello della promozione e valorizzazione della enogastronomia locale. Raccontare il territorio attraverso il cibo ed il vino, ovvero, in altre parole, il "piatto che racconta il territorio".

"Qui si è concepito insieme il software e l’hardware, lavorando sia sulla struttura che sul contenuto – dice il sindaco Andrea Benini –. Abbiamo poi pensato al ruolo che questo mercato avrebbe dovuto occupare nella nostra città e il risultato finale è quello di oggi".

"Il progetto ha sposato la filosofia che la Regione Toscana sta portando avanti tramite Vetrina Toscana – spiega l’assessore Alessandro Ricciuti – con l’ambizione di poter diventare a breve il primo mercato della specie in Regione con tutta la promozione legata ad eventi settimanali sul cibo. A completamento della progettazione del Mercato Coperto e a seguito della adesione del Consorzio a Vetrina Toscana, è stata anche individuata una nuova denominazione (MeQ) e un logo. Attendiamo con grande impazienza questa inaugurazione".

"L’edificio è stato restaurato – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini – negli ultimi anni ci siamo occupati del rifacimento del tetto, della rimozione delle parti in eternit e dell’installazione dei nuovi impianti di riscaldamento e di condizionamento. Inoltre sono state effettuate opere demolitorie degli stalli centrali per rendere lo spazio adatto ad accogliere le novità. Infine ci siamo occupati dell’installazione dei due spazi per le degustazioni e lo showcoking".