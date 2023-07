Mentre prega in chiesa le rubano la borsa

Era diventato l’incubo del paese. Perchè in sei mesi aveva messo a segno sette furti. A febbraio però era stato arrestato dai carabinieri e ieri in Tribunale ha patteggiato la sua pena di fronte al giudice Compagnucci. Dovrà scontare tre anni e 20 giorni di reclusione e pagare una multa di 1200euro. Si chiama Giordano Patarca, 52 anni, originario di Roma ma che abita all’Argentario. Il primo colpo lo aveva messo a segno in Comune a Porto Santo Stefano dove aveva portato via due cellulari, 8 casse audio e una stufetta elettrica. Era tornato in azione a fine settembre quando nella chiesa di Monte Argentario aveva portato via la borsetta ad un’anziana che stava pregando. Poi altri furti come un casco, una vespa, ma anche una mountain bike e una moto. In tribunale ha patteggiato la pena. Il giudice lo ha anche interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e condannato alle spese processuali.