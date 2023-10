Memorial "Tarabochia" con un occhio all’ambiente

Grande successo di pubblico per il 5° memorial Mario Tarabochia, torneo federale di pallamano organizzato dall’Olimpic Pallamano Massa Marittima. Un evento che ricorda il padre della pallamano massetana che ha fondato una squadra che tante soddisfazioni ha dato alla Città del Balestro ed un’occasione per sensibilizzare su un responsabile utilizzo dell’acqua e rispettare l’ambiente andando a ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica. L’intervento dei consiglieri di Avis Massa Marittima, Francesco Capponi e Erika Ghini, che hanno consegnato 100 borracce firmate Avis agli atleti delle 4 squadre partecipanti al Memorial, ovvero Olimpic Massa Marittima, Libertas La Torre, Grosseto, Tavarnelle. Un gesto importante che mette in rete realtà associative importanti che come Avis e Olimpic, che operano aggregando giovani e svolgendo un’azione che incentiva la cultura dello stare insieme, educare e fare attività sportiva e, nel caso specifico, con questo gesto, intende incentivare l’utilizzo di acqua del rubinetto.