Meglio i prodotti a "km zero"

L’Agenda 2030 è un programma di 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile per risolvere alcuni problemi del nostro pianeta. L’alimentazione è alla base dello sviluppo sostenibile perché la quantità e la qualità di cibo utilizzato impatta fortemente sull’ambiente. Oggi si richiede l’impegno di tutti per poter arrivare agli obiettivi prefissati, quindi anche noi dovremmo agire in questo senso, favorendo l’acquisto di prodotti a km 0, evitando cibi che non siano di stagione. Il nostro territorio di montagna favorisce la produzione di prodotti come castagne, funghi, tartufi, noci, inoltre vi è nella popolazione la consuetudine a coltivare orti per il consumo familiare che portano sulle tavole cibi biologici e salutari. Il nostro paese vanta la presenza di negozi e aziende agricole che producono cibi di alta qualità nutrizionale, prodotti realizzati in un territorio pressoché senza inquinamento. Il fatto di avere buone tradizioni non impedisce l’apertura a innovazioni e a culture che possano farci introdurre tecnologie gastronomiche altrettanto salubri e genuine e questo nel nostro mondo globalizzato è sempre più facile da realizzare.