Meeting per discutere sul futuro

Con oltre 700 posizioni attive in tutta la provincia, la categoria degli Agenti di Commercio è una delle più corpose tra quelle in cui possono essere raggruppati gli oltre duemila associati di Confcommercio Grosseto. Agli Agenti di Commercio, Confcommercio Grosseto e Fnaarc dedicano un meeting di approfondimento in programma venerdì a partire dalle 18 alla concessionaria Renault di via Aurelia Nord. "La categoria degli Agenti di Commercio si è sempre caratterizzata per la sua grande capacità di adattamento ai cambiamenti dettati da mutazioni congiunturali o da disposizioni normative – dice Valter Bruni, presidente Fnaarc-Confcommercio Grosseto – Non è mai stato, però, un adattamento ‘passivo’; bensì ogni volta che è stato necessario gli Agenti di Commercio hanno portato il loro contributo fattivo di innovazione e dinamismo, che più di una volta è stato preso ad esempio anche da altre categorie di professionisti. Venerdì abbiamo chiamato a raccolta tutti gli Agenti di Commercio della Maremma: faremo un focus sulle diverse problematiche ancora aperte, come la battaglia per ottenere una adeguata deducibilità delle automobili acquistate per servizio.