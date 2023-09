Meeting archeologico A Belfast anche Massa

I Musei di Massa Marittima e Zoe Cooperativa Sociale erano presenti al 28esimo meeting annuale "Eaa European Association of Archaeologists", quest’anno a Belfast. Si apre con una trasferta internazionale il settembre dei Musei di Massa Marittima dedicato alla ricerca scientifica e all’archeologia. Al più grande evento archeologico d’Europa si è parlato dunque anche del Lago dell’Accesa e del museo archeologico "G.Camporeale". Nella session 255 "Warriors and weavers. Challenging gender stereotypes in antiquity" si è discusso di ricerca e narrazione di genere nell’insediamento etrusco dell’Accesa tra VII e VI secolo Ac, riflettendo sul ruolo della donna all’interno della comunità del lago e come questo viene narrato nel museo. Il settembre dedicato alla ricerca archeologica non fonisce qui: dopo la trasferta internazionale Massa Marittima ospiterà la comunità scientifica durante le "Giornate" in onore di Camporeale. Sabato 16 si parlerà di "Pastori d’Etruria. Aninali e prodotti, lavorazione e consumo".