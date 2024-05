Medico in pensione, assemblea

Seconda riunione pubblica, dopo quella di aprile, domani alle 18 alle Terme Leopoldine di Roselle in via Batignanese per parlare con i cittadini degli scenari possibili con il pensionamento (dal 30 luglio) del medico di famiglia Mauro Bellantonio. Il medico ha un ambulatorio che tiene aperto per quattro ore al giorno tutti i giorni ad esclusione del sabato e della domenica. Con il suo pensionamento viene meno non solo il medico di famiglia per buona parte della popolazione di Roselle ma verrà a mancare anche un presidio medico quotidiano. "È con viva preoccupazione che la Proloco di Roselle – afferma il suo presidente Alfonso De pietro – ha sensibilizzato la popolazione della frazione su quelle che potranno essere le eventuali criticità". All’assemblea di venerdì sono stati invitati i seguenti dirigenti dell’Asl Toscana Sud Est: la responsabile delle Cure Primarie Chiara Guidoni, la direttrice del Coeso-società della Slute Tania Barbi, il direttore della Uoc Convenzioni uniche Ignazio Troisila direttrice dell’Uoc della Medicina di Comunità, Paola Bonini e infine la direttrice del dipartimento territoriale Anna Beltrano".