Medici "sfrattati" Si cerca una sede

Sulla questione dei medici di medicina generale di Pitigliano interveniene anche il direttore del Petruccioli, Massimo Forti: "È probabile che i tre medici di famiglia non potranno più avere la sede per operare all’interno dell’ospedale, ma stiamo lavorando insieme al Comune, per trovare una sistemazione e mantenere l’assistenza ai cittadini". Gli interventi finanziati con il Pnrr porteranno al rinnovamento dei locali. "Ora – prosegue Forti rispondendo agli esponenti del Pd di Pitigliano - il nostro impegno è quello di organizzare al meglio gli spazi e mantenere l’operatività dell’ospedale durante i lavori con le priorità di garantire i posti letti di medicina e gli ambulatori specialistici". Roberta Caldesi, direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna della Asl sud est, aggiunge: "Ci sono già stati 2 incontri con i medici di medicina generale, 1 dei quali tenuto insieme al sindaco Giovanni Gentili che si è già attivato insieme all’amministrazione a trovare una sede per i medici se il sopralluogo verificherà che non ci sono spazi per tutti dentro l’ospedale con i cantieri aperti".