"Medici di famiglia Sorano è penalizzata"

Il sindaco Vanni sottolinea che da una decina di giorni si sono accentuate alcune criticità che riguardano l’assistenza medica di base. Il comune di Sorano aveva 4 medici di famiglia, 2 sono andati in pensione e uno di loro ha avuto una sostituzione temporanea. Un terzo medico mancherà per un periodo non definito. "Dobbiamo ringraziare i 2 medici di famiglia di Pitigliano che hanno accettato di farsi carico dei pazienti di Sorano rimasti senza medico – spiega Vanni – ma sono stato informato che l’Asl non avrebbe ancora inserito le credenziali dei medici di Pitigliano per compilare le ricette digitali".

"Ricevo inoltre ripetute segnalazioni di difficoltà per chi richiede visite domiciliari e segnalazioni di lunghe attese negli ambulatori, in particolare quello di Sorano. Non c’è responsabilità dei 4 medici – conclude – in particolare di quelli che si dividono fra Pitigliano e Sorano, mi chiedo perché zone deboli come le nostre e con un’alta percentuale di anziani e fragili debbano essere penalizzate".