Maxi tamponamento nel quartiere di Neghelli Coinvolte cinque macchine, nessun ferito

Notte di paura a Castiglione della Pescaia a causa di un brutto incidente alle porte del paese. Lo scontro, tra un’automobile e una motocicletta, è avvenuto intorno alle 2 nella notte tra sabato e domenica sulla strada del Padule. Un uomo di 45 anni in sella alla sua moto stava viaggiando su questa strada quando, all’altezza di via Cassiopea, la strada che raccorda la zona 167 delle Paduline con la provinciale, si è scontrato con un’automobile che arrivava proprio da via Cassiopea. Da una prima ricostruzione dell’incidente sembrerebbe che l’automobile non abbia rispettato lo stop. Il quarantacinquenne, a seguito dell’urto, è stato catapultato in avanti arrivando quasi davanti al distributore della Tamoil (poco prima dell’incrocio che poi porta agli uffici del Comune di Castiglione), la moto invece è andata a finire a bordo strada, fermandosi qualche metro prima del motociclista. Lo scontro è stato violento. Prontamente sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa, inoltre in poco tempo molte persone, che viaggiavano con le proprie auto su questa strada, si sono fermate per accertarsi della condizione di salute dell’uomo. Al momento dell’arrivo dei soccorsi l’uomo era cosciente e vigile, malgrado evidenti gravi traumi agli arti. È stato quindi immobilizzato e trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto, è in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Lo scontro tra l’automobile e la moto, inoltre, è stato ripreso anche da una delle telecamere di video sorveglianza installate nella zona e il momento dell’incidente si vede abbastanza bene. Ad esempio si vede che l’auto arriva all’incrocio e sembra viaggiare a bassa velocità, poi lo scontro, e la moto che si ferma a bordo strada con i fari puntati in alto.