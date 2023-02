Maurizio Costanzo, le sue estati in Maremma. “Persona molto gentile e importante per il territorio"

Maurizio Costanzo durante una delle tante serate trascorse in Maremma

Maurizio Costanzo e l’amore per la Toscana. Le sue estati in Maremma

Orbetello, 25 febbraio 2023 – Con Maurizio Costanzo se ne va uno dei volti noti che hanno frequentato la zona di Orbetello, alimentandone il mito di buen retiro d’eccezione. Giornalista, conduttore televisivo, autore e sceneggiatore, quando si allontanava da Roma e dai suoi impegni per godersi un po’ di tranquillità si rifugiava nella sua villa di Ansedonia, dove arrivò negli anni d’oro della Costa d’Argento. Lo ricorda Rolando Di Vincenzo, che in quel periodo era sindaco. "Era persona molto gentile – racconta l’ex primo cittadino – sicuramente importante per il territorio. Consideriamo che erano davvero anni particolari. Ad Ansedonia c’era mezzo governo. C’era la Roma importante".

I funerali di Costanzo, morto ieri a Roma a 84 anni, si svolgeranno lunedì alle 15 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. La camera ardente sarà allestita oggi e domani nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. Dalla notizia della morte, ieri si sono rincorsi messaggi affidati a social e agenzie da parte di esponenti politici, giornalisti, artisti, quel mondo che per tanti anni proprio Costanzo ha contribuito a far conoscere al pubblico attraverso il suo salotto televisivo, da qualche anno tornato al Teatro Parioli, sede storica dello show che portava il suo nome. Costanzo ha raccontato il mondo della politica e della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, ma anche quello della mafia, di solito sempre attraverso il format dell’intervista.

A fronte di tutto questo, la sua presenza a Orbetello è però sempre stata di altro tenore, decisamente più discreta. Si sapeva che c’era, ma di rado lo si vedeva in giro, se non in occasioni particolari e di solito comunque molto riservate.

Riccardo Bruni