Maule (Lega): "Emergenza, qui c’è carenza di presidi"

GROSSETO

"Sanità in crisi in Toscana, carenza di presidi di emergenza a bordo delle ambulanze del 118". A denunciare l’ennesima situazione di crisi sono Andrea Maule, commissario provinciale della Lega Grosseto, e Luca Salvadori, membro del direttivo regionale Lega Toscana. I due esponenti della Lega puntano il dito contro la gestione regionale: "Siamo di fronte a un malgoverno della sanità che ha portato a una carenza inaccettabile di risorse fondamentali, mettendo in pericolo la salute dei cittadini". Uno dei problemi che abbiamo riscontrato riguarda i Pet (presidi di emergenza territoriale) in collegamento con le ambulanze del 118, specialmente nella provincia di Grosseto, dove manca il necessario per affrontare le emergenze. "Non è tollerabile che essendoci carenza di medicinali nei presidi di emergenza i nostri operatori del soccorso siano costretti a lavorare senza farmaci o dispositivi medici necessari per il primo intervento".