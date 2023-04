Maule inaugura la sede elettorale: "Un programma di cose possibili"

Inaugurata ieri pomeriggio a Caldana quella che , fino alle elezioni di metà maggio, sarà la sede elettorale della lista di Andrea Maule candidato alla poltrona di sindaco. Una sede nella via centrale del paese dove si alterneranno candidati e simpatizzanti pronti a fornire ogni informazione sul programma elettorale. E stasera Maule e candidati saranno a Bagno per tagliare il nastro della sede che hanno deciso di aprire nella frazione.

Tanti sostenitori della lista, insieme ai candidati, presenti a questo taglio del nastro in particolare Luca Minucci (segretario provinciale di Fratelli d’Italia) e Simonetta Baccetti consigliere comunale a Grosseto.

Nel parlare del suo programma Andrea Maule si è soffermato su alcuni aspetti del suo impegno con la promessa – e lo ha sottolineato con fermezza – "di non presentare opere faraoniche" ma di "andare a recuperare quelle aree degradate e dismesse che caratterizzano il territorio".

Soffermandosi su alcuni aspetti di questa campagna elettorale Maule ha voluto lanciare una sua idea per il mondo sportivo ed è quella di concedere alla associazioni che operano sul territorio un contributo assistenziale ma premiare quelle associazioni, non ultima quella del pattinaggio, che riusciranno a diffondere ed incentivare la loro disciplina pure nelle altre frazioni. Tante le idee per il recupero di importanti realtà, elencate da Maule, che ha parlato del parco pubblico di Caldana e di quello di Ravi.

"La nostra priorità – ha detto il candidato sindaco – è quella di recuperare le aree abbandonate restituirle alla popolazione, restituirle alle singole frazioni e ridare dignità ad ogni singola frazione in egual modo."

Roberto Pieralli