Maule appoggiato da una coalizione compatta e unita

A Gavorrano centrodestra compattissimo per sostenere la candidatura a sindaco di Andrea Maule, attuale capogruppo in Consiglio comunale di questa componente politica e anche consigliere provinciale, che è pronto a tirare le fila di questa coalizione che incassa accordi importanti e che vede approdare, sotto l’egida di Maule, anche altri esponenti politici. Ed il candidato a sindaco è già al lavoro, ormai da tempo, e sta già svolgendo attività non solo sulla lista ma pure sul programma, che sottoporrà a giorni ai suoi alleati e subito dopo renderà pubblico . Pare confermato, che sarà una lista che includerà rappresentanti di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, per tentare la scalata a Piazza Buozzi. Lo stesso Maule presenterà tutto e tutti in occasione di una conferenza stampa in programma a giorni nel centro ex minerario. Non ha trovato spazio invece, nella sua lista, la candidatura di un professionista del luogo , che sembrava pronto invece a scendere in campo. "Non posso commentare né su questo né su altro, tutto rimandato alla conferenza stampa" è stato il laconico commento di Maule. Che al momento è il secondo candidato a sindaco di Gavorrano dopo il farmacista Bartolozzi, già in corsa da alcuni giorni, mentre in casa del Pd siamo ancora alla fase del confronto. E non è da escludere che, a sorpresa, spunti all’ultimo tuffo, a guidare la lista, qualcuno che in passato ha già indossato la fascia tricolore.

Roberto Pieralli