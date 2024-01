Matteo Miletti resta alla guida del museo

La giunta municipale ha deliberato il rinnovo dell’incarico di direttore scientifico del museo a Matteo Miletti, ricercatore dell’Università dell’Aquila, "al fine – si spiega – di non interrompere la progettualità sinora avviata, nelle more della valutazione sulla possibilità di condivisione dell’incarico con Musei di Comuni limitrofi per l’individuazione definitiva di questa figura nelle annualità successive".

Verranno coordinati i servizi di apertura, chiusura, sorveglianza, custodia, accoglienza, gestione del Bookshop, attività didattica, divulgativa e promozionale. Le attività del Museo, oltre che espositive di numerose reperti archeologici romani ed etruschi provenienti dagli scavi di questo territorio, si è caratterizzata per incontri e convegni e per i laboratori con gli studenti.