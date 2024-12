Matteo Iannitelli è alla guida del Pd comunale

Matteo Iannitelli, 39 anni ingegnere, è il nuovo segretario del Partito Democratico di Follonica. Iannitelli è stato eletto al termine del congresso che si è celebrato nella giornata di ieri alla Sala Tirreno di Follonica dopo che, mesi fa, la segretaria Giorgieri si era dimessa dalla carica, in seguito alla sconfitta elettorale che aveva consegnato, per la prima volta, la Città del Golfo al centrodestra. I sei punti che Iannitelli vuole realizzare nel suo programma si possono sintetizzare in sei parole: rinnovamento; ascolto e proposta; comunicazione; opposizione; organizzazione di eventi e prossimità e comunità. L’elezione di Iannitelli è stato il risultato di una sintesi programmatica e condivisa, con Antonello Mango che ha fatto un passo indietro.