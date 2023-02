Matilde, follonichese doc che ama la danza e anche la scrittura

Si chiama Matilde Achilli, ha 19 anni, ed è lei la reginetta scelta dal rione Zona Nuova per questa edizione del carnevale follonichese. Matilde è di Follonica e frequenta la facoltà di Medicina all’università di Pisa. "La danza è la mia passione principale - ha detto - ma amo molto anche la scrittura, è nel mondo del carnevale ormai da molti anni, prima nella sfilata a terra e poi sul carro". Nonostante la giovane età, Matilde "vive" il Carnevale da molti anni. All’interno del rione ha iniziato molti anni fa crescendo di pari passo con le ambizioni del rione giallorosso. Quest’anno è stata scelta come reginetta e ha accettato con orgoglio di rappresentare il rione. "Ho iniziato fin quando ero piccola a frequentare il rione e partecipando a tutte le sue iniziative – ha proseguito –. Come le altre bambine del rione partecipavo alla mascherata a terra e quando ho avuto l’età giusta sono salita sul carro per diventare una delle red-yellow girl. Quest’anno sono stata scelta come reginetta e la cosa non può che farmi un immenso piacere. Rappresenterà il rione di Zona Nuova con entusiasmo e cercherò di fare del mio meglio".

Matilde Achilli ha ricevuto la fascia dalla collega Francesca Bianchi che in questa edizione del carnevale follonicese continua la sua avventura come ballerina sul carro. Già dopo la prima sfilata la ragazza ha dimostrato di saperci fare. "E’ andata bene e mi sono divertita – ha detto – che poi è quello che conta davvero in una manifestazione del genere che deve essere soprattutto una festa per tutti i follonichesi".