Massa Valpiana, derby a Manciano. Argentario e Fonteblanda che rischi

Il Massa Valpiana, dopo l’eliminazione dalla Coppa Toscana, si rituffa nel campionato con l’intenzione di fare suo il derby maremmano di giornata. Per il diciottesimo turno del girone E di Prima categoria oggi la capolista farà visita al Manciano. C’è da smaltire la batosta di mercoledì, e l’avversario odierno, la formazione allenata da Maggio, venderà sicuramente cara la pelle. Manciano infatti penultimo con 11 punti e voglioso di far valere il proprio fattore capo. Biancorossi che senza punti rischierebbero di essere affiancati o superati dal San Vincenzo. I massetani sono incappati mercoledi nella seconda sconfitta stagionale perdendo anche la possibilità di andare avanti in coppa. Il Manciano quindi si troverà davanti una formazione con la voglia di rivalsa. In ottica salvezza, turno esterno per l’Argentario chiamato alla prova del nove. I santostefanesi, quart’ultimi con 18 punti, oggi saranno a Bibbona contro una squadra che li insegue staccata di soli due punti. La posta in palio sarà quindi altissima e chi perde inizia a rischiare grosso visto che la classificaparla chiaro. Turno casalingo non semplice per il Fonteblanda che ospita il Donoratico, terza forza del girone. Mentre il Monterotondo, scivolato in zona playout ospita il Venturina, quarto in classifica. Ai rossoverdi servirà una prestazione compatta per uscire dal campo almeno con qualche punto.