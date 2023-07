"MASSA MARITTIMA: Salvaguardare il Patrimonio con una Nuova Puntellatura"

"Ci siamo chiesti lo stato delle Mura e la risposta è già arrivata". Lo dicono Fiorenzo Borelli, Daniele Brogi e Daniele Gasperi della minoranza di Massa. "Lo dimostra la nuova puntellatura di un’altra porzione di Mura che forse, diciamo forse perché nessuno ne ha dato conferma, un’altra parte di patrimonio è pericolante – aggiungono –. Dal 2018 annunci, puntellature, poi una prima frana nel dicembre 2022 dovuta, secondo l’amministrazione, alle eccezionali piogge e non ai 5 anni trascorsi ad aspettare che una mattina un boato facesse capire che le mura si erano stancate di aspettare. Erano passati anni dalla prima "frattura" e sono passati mesi dal primo crollo e chissà se ancora una volta si starà a guardare, magari per sentirsi dire che se franano si risparmiano i soldi per la rimozione dei conci".

Poi chiudono: "Ribadiamo che nella programmazione è meglio restare con i piedi bene piantati in terra e magari invece di progettare interventi costosi e inutili, si pensi alla salvaguardia di un patrimonio che rischia di diventare pezzo dopo pezzo, macerie. E la Regione che fa? Resta a guardare. Magari il governatore Giani ritorna a fare una gita a Massa Marittima per una foto o ha intenzione di mettere risorse come è stato fatto per Magliano in Toscana per aiutare il comune nel ripristino della storia di una città che sempre più fa i conti con le promesse disattese e i libri dei sogni che a ogni campagna elettorale viene scritto per poi restare solo promessa".