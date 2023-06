Massa Marittima, Pronti i Balestrieri per il 56° Torneo Nazionale della Balestra a Volterra

Pronta la formazione dei balestrieri massetani che sabato alle 21, in piazza dei Priori a Volterra, cercheranno di conquistare il titolo di campione d’Italia sia nel singolo che a squadre in occasione del 56° Torneo nazionale della Balestra. Questi i balestrieri convocati: Toninelli Lorenzo, Bernardini Riccardo, Gianni Gori, Tommaso Pazzini, Francesco Manetti, Emanuele Stanghellini, Cosimo Gabbrielli, Luca Iacometti, Simone Gambazza, Tommaso Pesci, Patrizio Gentili, Fabrizio Benini, Alessandro Gasperi, Giovanbattista Zanchini, Simone Gorelli e Roberto Masserizzi. Insieme a Massa Marittima si contenderanno il titolo italiano Volterra, San Marino attualmente detentrice del titolo, Pisa e Lucca. Intanto Massa Marittima, prima di affrontare la serie di eliminatorie che hanno portato a questo elenco di campioni, ha fatta sua la Taglia Guelfa, con Cosimo Gabbrielli, che si è disputata con la partecipazioni di diversi campioni arrivati da più città , proprio nella città del Balestro e questo può essere di buon auspicio per i colori dei Terzieri.

Roberto Pieralli