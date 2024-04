Massa Marittima. Ottant’anni della Resistenza

Il Comune di Massa Marittima e l’Isgrec, Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, con la collaborazione delle associazioni del territorio e delle cooperative Zoe e PromoCultura, ha organizzato un corposo programma di iniziative, da aprile a giugno per celebrare l’80° anniversario della Resistenza a Massa Marittima, in memoria degli uomini e delle donne che resero liberi l’intera comunità.

Ad aprire il cartellone di iniziative sono state le celebrazioni del 25 Aprile, dopodichè l’appuntamento successivo, è in programma oggi, e sarà dedicato ad "Elvezio Cerboni e i ragazzi della torre" con un doppio appuntamento. Alle 16.30 la visita guidata alla Torre del Candeliere a cura dei Musei di Massa Marittima e della cooperativa Zoe, con la narrazione del periodo resistenziale a Massa Marittima, i ragazzi della Torre, la banda del massetano e le Brigate Garibaldi. Sulla Torre del Candeliere si riunì infatti uno dei primissimi gruppi in Toscana di giovani partigiani, i cosiddetti ragazzi della torre. Alle 17.30 alla biblioteca comunale, si terrà la presentazione a cura di Isgrec del libro di Katia Taddei, cofinanziato dal Comune, dal titolo "Ribelli. Formazione delle brigate Garibaldi nel territorio delle Colline Metallifere ed episodi di guerra civile alla luce di nuove fonti giudiziarie" (Betti editore). Sarà presente l’autrice e interverrà Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec.

Le iniziative proseguiranno domenica 19 maggio alle 15.30, con il "Trekking alla tana del partigiano" a cura di Anpi in collaborazione con il Cai. Il ritrovo sarà a Schiantapetto con partenza per Le Piane. Martedì 28 maggio, alle 16.30, alla biblioteca comunale si terrà l’incontro "In ricordo di Bixio Sorbi" a cura di Ilaria Cansella, direttrice dell’Isgrec. A seguire letture dell’associazione Liber Pater. Le celebrazioni entreranno nel vivo domenica 2 giugno, alle 18 a Niccioleta, dove si terrà uno degli appuntamenti del Festival "I Luoghi del tempo" dedicato all’80° anniversario della strage, con la speciale partecipazione di Moni Ovadia e di Claudia Castellucci. Altri eventi sono quindi in programma per tutto il mese di giugno.