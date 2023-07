MASSA MARITTIMA, Contributi Regionali per la 439 Sarzanese-Valdera

"Non risparmiammo soddisfazione e perplessità quando nell’aprile del 2022 la consigliera Spadi annunciò che erano stati previsti contributi Regionali per il completamento e la messa in sicurezza della 439 Sarzanese – Valdera". Inizia così Daniele Gasperi del Pci delle Colline Metallifere: "Perplessità perché la strada era passata di competenza ad un altro ente che si è limitato a mettere un bel limite di 50 chilometri ed un divieto di sorpasso nel tratto incompiuto, sollevandosi dalle responsabilità di eventuali sinistri dovuti ad una strada di collegamento che vede, soprattutto nel periodo estivo, una mole di traffico elevata e sul quale si sono verificati molti incidenti qualcuno con epilogo drammatico – aggiunge – All’avvicinarsi delle prossime elezioni, come avevamo fatto alla tornata precedente, la inseriremo in programma auspicando una maggiore sensibilità di tutte le istituzioni che governano da anni il territorio e una maggiore attenzione da parte delle forze politiche".