Massa Marittima conferisce cittadinanza onoraria postuma a Saman Abbas

Con voto unanime del Consiglio comunale la città di Massa Marittima ha accolto la proposta avanzata dalla Commissione comunale per le Pari Opportunità e dall’Associazione Agapito Gabrielli sezione Dire-Fare, di conferire la cittadinanza onoraria postuma a Saman Abbas (nella foto), la diciottenne pakistana uccisa nel 2021 dai familiari, a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, per avere rifiutato un matrimonio combinato. "Il Comune apprezza e condivide la proposta avanzata dalla Commissione Pari Opportunità e dall’associazione Agapito Gabrielli, – dice Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità– e ringrazia tutti i consiglieri comunali uniti nella decisione di conferire la cittadinanza onoraria postuma a Saman, riconoscendo il valore di questo atto simbolico non solo in memoria di una giovane donna ma anche come testimonianza della nostra vicinanza a tutte quelle donne che ancora oggi, in vari Stati del mondo, compresa l’Italia, soffrono la discriminazione di genere."