"Massa Marittima: Brogi (Lega): "Uniamoci per scardinare il Pd"".

"L’occasione è importante e la Lega lavora per un’alleanza che unisca il mondo dei partiti e quello civico, quanto più allargata possibile: assicurare a Massa Marittima un governo alternativo dopo oltre settanta anni di dominio assoluto della sinistra". Così il segretario intercomunale della Lega Colline Metallifere e capogruppo in consiglio comunale Daniele Brogi. "Dopo esserci andati vicini cinque anni fa – sostiene Brogi - oggi ci sono le condizioni per riuscire a dare una nuova amministrazione alla città. Ci sono temi strutturali, a partire dal quello della sanità a tutela dell’ospedale o del ritorno a zone distretto meglio dimensionate rispetto ai territori in alternativa all’attuale Coeso, che hanno unito in questi anni forze anche distanti nella politica nazionale, ma molto vicine sulle tematiche locali, che hanno messo da parte gli ideali nell’interesse dei cittadini. Ritengo che questa sia una buona base di partenza per riuscire a trovare un accordo per una lista civica alternativa al PD, che ci unisca tutti e che possa poi governare Massa Marittima puntando su obiettivi comuni e condivisi". Secondo Brogi questa deve essere la direzione, se poi un accordo non venisse trovato ognuno può decidere la strada da intraprendere. "I tavoli ci sono – afferma il segretario intercomunale della Lega- e vanno avanti da tempo. Si tratta di trovare la persona che meglio può unire tutte le forze in campo, civiche e partitiche, e che si candidi a Sindaco, senza pregiudiziali di sorta, ma valutando le concrete e reali possibilità di vittoria. Sono fiducioso che questo percorso vada a buon fine e risulti vincente. Bisogna dunque stare insieme. Questa è la nostra posizione ed il mandato che gli iscritti della Lega di Massa Marittima, in maniera unanime, mi hanno dato".