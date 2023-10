Massa in Comune: "Radiologia del Sant’Andrea a rischio"

"Possiamo ritenere queste prime dichiarazioni della lista civica Massa in Comune come l’inizio di una lunga campagna elettorale. I due movimenti hanno come priorità la drammatica situazione sanitaria che affligge in generale tutta la Regione e in particolare la nostra Provincia". Inizia così la nota di "Massa in Comune", la nuova formazione che parteciperà alle Amministrative.

"La radiologia dell’ospedale S. Andrea è in affanno da tanti, troppi anni, con essa quindi tutte le attività interne, ma adesso siamo al collasso e vogliamo sapere come intendano affrontare la situazione alle soglie del pensionamento del responsabile, Valfrido Tanganelli – aggiungono –. Sottolineiamo che in organico rimarrà solo una specialista e che un ospedale non può nemmeno pensare di operare in tale situazione. Ci dicano chiaramente cosa intendono fare, e quando diciamo ci dicano intendiamo certamente i vertici aziendali, ma anche il sindaco Giuntini e l’assessora Gucci".