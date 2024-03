Marzio Bartolini, drammaturgo poeta e parroco di Arcidosso

Poco si dice e poco si sa della Maremma dal punto di vista storico-letterario. Eppure, a scavar bene si scoprono nomi sepolti sotto la terra e l’oblio, come quello di Marzio Bartolini. Nato ad Arcidosso nel 1564, dove morirà ottant’anni dopo, è un sacerdote, ferrato nelle scienze teologiche e filosofiche, oltre che parroco dell’arcipretura di Arcidosso dal 1597 al 1636, periodo nel quale fa costruire la canonica. Ma Bartolini può essere inquadrato tra i cosiddetti poeti contadini, come il coetaneo Giovanni Domenico Peri. Si dedica soprattutto ai drammi sacri in versi, come La Mostiola. Indirizzata al vescovo di Chiusi Ippolito Campioni, l’opera tratta del martirio della principessa Mostiola. C’è poi La Bersabea, altro dramma in rima, ispirato al racconto biblico del re Davide che, innamoratosi di Bersabea, moglie di Uria Hittita, uno dei suoi più valorosi comandanti, fece in modo che la donna restasse vedova, facendo cadere il marito in battaglia. Il profeta Natan rimproverò Davide per i suoi peccati di adulterio e omicidio; Davide si pentì e sposò Bersabea, dalla quale ebbe quattro figli, uno dei quali fu re Salomone. La vicenda ha ispirato diversi racconti di drammaturghi anglosassoni, ma a noi basti ricordare che, non proprio ieri, l’aveva già narrata Marzio Bartolini. Rossano Marzocchi